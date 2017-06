Chuva deixa o trânsito lento no centro de Porto Alegre e nas saídas da cidade. Acompanhe

Fluxo intenso

A chuva retornou a Porto Alegre no final da tarde desta segunda-feira e afeta o trânsito nas principais vias da cidade. No Centro, há lentidão nas vias Siqueira Campos e Júlio de Castilhos, nas proximidades do Mercado Público.

O movimento mais acentuado também gera congestionamentos nas saídas da Capital pelo Túnel da Conceição, pela Avenida da Legalidade e da Democracia e na região do aeroporto Salgado Filho.

Nas rodovias, há pontos de lentidão no trecho do Vale dos Sinos da BR-116. Nenhum acidente grave foi registrado ao longo da tarde em Porto Alegre e região.

