EPTC começa a entregar dezenas de placas de veículos perdidas em alagamentos em Porto Alegre

Zona Norte

Motoristas que perderam placas dos veículos durante os alagamentos em Porto Alegre poderão retirar elas na sede da EPTC a partir desta segunda-feira (5). Mais de 30 placas foram encontradas na região do bairro Humaitá, um dos pontos mais atingidos pelos alagamentos. As informações são da Rádio Gaúcha.



Veja também:

Sobe para 5 mil o número de pessoas fora de casa no RS

Nível do Jacuí sobe e mais famílias são retiradas de casa em São Jerônimo



A EPTC fará uma relação das placas encontradas e entrará em contato com os proprietários dos veículos. O motorista também pode entrar em contato com o telefone 156 pra verificar se o equipamento está entre os recolhidos.

Quem perdeu a placa tem que registrar ocorrência e depois ir até um CRVA para retirar autorização para confeccionar uma nova. Se for a placa traseira, ainda é necessário retornar ao Centro de Registro de Veículos Automotores para a colocação do lacre.

A entrega será realizada na sede da empresa, na rua João Neves da Fontoura, 7, portão 3, das 8h30 às 17h. Os proprietários terão até 30 dias para fazer a retirada.

O veículo não pode circular sem uma das placas. Se for flagrado transitando, a infração é considerada gravíssima, rende sete pontos no prontuário, multa de R$ 293,47, além da apreensão e remoção do veículo.