Morre Maria Helena Marchezan, mãe do prefeito de Porto Alegre

Na manhã desta segunda-feira (5), morreu, no hospital Moinhos de Vento, Maria Helena Bolsson Marchezan. A professora deixa cinco filhos, entre eles o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior.

Viúva desde 2002, quando o deputado federal Nelson Marchezan morreu por enfarte em sua fazenda em Pantano Grande, Maria Helena era natural de Santa Maria e tinha três netos além dos filhos Adriana, Ana Lúcia, Cristina, Nelson Felipe e Nelson Marchezan Júnior.

Em virtude do falecimento, Marchezan cancelou o lançamento do projeto Prefeitura nos Bairros, que aconteceria às 13h, no Paço Municipal, além de outros compromissos desta semana. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro.

