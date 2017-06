Nível do Guaíba, em Porto Alegre, sobe para 2m15cm e mantém alerta de cheia

Chuva

O nível do Guaíba aumentou nesta segunda-feira (5) e marca 2m15cm na régua do Cais Mauá, em Porto Alegre. De acordo com a Defesa Civil, a elevação decorre do vento sul, que impede o escoamento da água.

A cota de alerta de cheia é de 2m10cm — nível registrado na quinta-feira passada, mesmo dia em que subiu para 2m17cm e, na sequência, reduziu. No domingo, a régua marcava 2m10cm. A região das ilhas continua em alerta, mas nenhuma família precisou sair de casa. A situação deve complicar se voltar a chover.

Apesar de alto, o nível das águas ainda está distante da marca de 2015, quando chegou a 2m89cm e bateu um recorde de 74 anos. Na ocasião, pela primeira vez desde a década de 1970 as comportas do Cais Mauá foram fechadas.

O Rio do Sinos, em São Leopoldo, estabilizou em 5m55cm. O Rio Cai, em São Sebastião do Caí, segue baixando e marcou 8m43cm na última medição, no começo da tarde. Outros rios que estabilizaram foram o Gravataí e o Jacuí, em Triunfo: 2m88cm e 3m74cm, respectivamente.