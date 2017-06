Nível do Guaíba sobe para 2m21cm e mantém Defesa Civil em alerta

Mau tempo

O nível do Guaíba subiu na manhã desta terça-feira (6) e marca 2m21cm no Cais Mauá, em Porto Alegre. De acordo com a Defesa Civil da Capital, apesar de estar em estado de cheia, a situação ainda não preocupa. No entanto, o volume de água pode aumentar nas próximas horas caso haja incidência de vento sul e mais chuvas.



O órgão segue monitorando a Região das Ilhas, que costuma ser a área mais afetada. Na Ilha da Pintada, o Guaíba subiu cinco centímetros e atingiu a marca de 2m nesta manhã. De acordo com a Defesa Civil, há pontos de alagamentos nas ruas, mas nenhuma família foi retirada de casa. Os agentes do órgão estão em alerta e orientando os moradores da região caso a situação se agrave.

Mesmo acima da cota de cheia — que é de 2m10cm —, o nível das águas ainda está distante da marca de 2015, quando chegou a 2m89cm e bateu um recorde de 74 anos. Na ocasião, pela primeira vez desde a década de 1970 as comportas do Cais Mauá foram fechadas.

Segundo a Somar Meteorologia, a chuva deve vir com força na quarta-feira. Há risco de temporais e alagamentos.