No segundo dia de tempo seco, moradores ainda enfrentam alagamentos em Porto Alegre 

Mesmo no segundo dia de tempo seco, após uma semana de chuvas no Rio Grande do Sul, a água ainda não baixou nas ruas do bairro Anchieta, na zona norte de Porto Alegre. Veículos pequenos têm dificuldade de trafegar nas avenidas Jaime Vignoli e Torquato Severo. Também há pontos de alagamento na rua José Pedro Boéssio, no bairro Navegantes.



Morador do bairro Anchieta há 47 anos, o aposentado Nestor Veit fica emocionado ao lembrar que quando se mudou para a Capital, a situação não era tão precária:

— O bairro é muito bom, mas agora toda vez que chove é isso aí. Piorou muito.

Dona de um restaurante na região do bairro Anchieta, Sandra Dalpiaz reclama da estrutura do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), órgão da prefeitura responsável pelas bombas de escoamento da água.

— Eu só quero as bombas ligadas. Elas não funcionam.

Com o estabelecimento fechado desde quinta-feira por conta do acúmulo de água na rua, ela teme não conseguir pagar o aluguel e os cinco funcionários. Cerca de 160 refeições por dia deixaram de ser servidas, segundo a empresária.

Presidente da Associação dos moradores do bairro Anchieta, Lotar Adalberto Markus afirma que cobrou a prefeitura sobre a situação do escoamento da Avenida Jaime Vignoli:

— Tive reunião com um engenheiro do DEP, que argumentou que iria se reunir com o prefeito. Eu pedi para dispensar licitação para resolver nosso problema logo.

O secretário de Serviços Urbanos da prefeitura, Ramiro Rosário, diz que as casas de bombas da região são antigas e funcionam precariamente. Segundo ele, a prefeitura está fazendo parcerias com a iniciativa privada para resolver o problema.

— No momento, vamos utilizar hidrojateamento para auxiliar (na desobstrução das bombas). Nas casas de bombas da Farrapos, por exemplo, só podemos ligar uma delas, pois se ambas forem acionadas, a água volta por causa da estrutura precária e também devido às ligações irregulares no local — afirma.

O secretário diz ainda que vai entrar em contato com o engenheiro do DEP responsável pela zona norte da cidade para verificar se tem algo urgente que pode ser feito para minimizar os transtornos aos moradores.





