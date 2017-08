Após ser notificada, CEEE diz que OAS não fez obra de alteração nos dutos perto da Arena  

Porto Alegre

A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) afirmou que era de responsabilidade da Construtora OAS a realização da obra para alterar de lugar dutos de energia elétrica que passam por canal utilizado para escoamento da água na região do 4º Distrito, na zona norte de Porto Alegre. Em nota, a concessionária alegou que a construtora fez um projeto técnico para retirar os dutos do local durante a construção do viaduto da BR-448, próximo da Arena. O estudo chegou a ser aprovado, em 2012, por uma equipe técnica da CEEE, porém a obra que previa a troca de lugar dos dutos não foi realizada pela OAS.



Além disso, a CEEE disse que os dutos de energia elétrica foram construídos há mais de 30 anos e a necessidade de deslocamento dos dutos foi apresentada pelo Dnit e pela OAS. A reportagem pediu esclarecimentos à construtora sobre o caso, porém até as 17h15min não havia retornado.



Na última semana, a prefeitura de Porto Alegre notificou o Dnit e a CEEE alegando que pilares foram colocados dentro do canal de drenagem pluvial. O município afirmou que os pilares dificultaram o escoamento de água, passando pelas paredes do canal e inundando áreas do 4ª Distrito. A notificação apresentada pela Prefeitura de Porto Alegre informa que a obra de desvio das linhas de transmissão era de responsabilidade da CEEE.



O Dnit afirmou, em nota, que o tema está em análise pelo corpo técnico da autarquia.