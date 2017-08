Região Metropolitana

Coleta de lixo de Cachoeirinha deve ser totalmente restabelecida na quinta-feira A prefeitura de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, afirma que irá restabelecer totalmente a coleta de lixo na manhã desta quinta-feira (10). O serviço foi retomado nesta terça-feira (8), depois que a prefeitura pagou parte dos repasses atrasados a duas empresas terceirizadas que realizam a coleta no município.

Conforme a secretaria de infraestrutura de Cachoeirinha, a empresa Urban, responsável pela coleta automatizada em contêineres, informou que a situação deve ser regularizada na noite desta quarta (9). Já a coleta mecanizada, realizada por lixeiros contratados pela empresa Conesul, tem previsão de ser totalmente concluída na manhã de quinta-feira. As equipes irão percorrer bairros de todas as regiões da cidade do durante todo o dia para intensificar os serviços.

Conforme o secretário da Fazenda de Cachoeirinha, Alex Branco, o município tem uma dívida de, no total, R$ 5 milhões com as duas empresas de coleta de lixo. Com a falta de pagamento, as coletoras não teriam dinheiro para pagar o aterro sanitário, local para onde são levados os resíduos da cidade. Por conta disso, as empresas interromperam o recolhimento, uma vez que os caminhões ficaram lotados e não havia onde depositar o lixo.