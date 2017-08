Embriagado, motorista atropela pedestre na Cidade Baixa, foge e é detido 

Trânsito

Um motorista de 30 anos foi detido por suspeita de ter atropelado um pedestre e fugido sem prestar socorro no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, na manhã deste sábado (12). Conforme a Brigada Militar, ele atingiu um morador de rua, na esquina da Rua da República com a Avenida João Pessoa, e saiu do local em alta velocidade, por volta de 6h42min.

O motorista do Kia Soul seguiu pela João Pessoa até a Ipiranga, onde dirigiu no sentido para Viamão. O Departamento de Controle e Comando Integrado da BM acompanhou o trajeto dele através de câmeras de segurança, e passou a localização aos brigadianos do 19º Batalhão de Polícia Militar, que detiveram o homem.

Leia mais

Fiorino lotada capota após festa e jovem de 16 anos morre na RS-118

VÍDEO: motorista faz transmissão ao vivo no Facebook a mais de 200 km/h na freeway

Dois motociclistas morrem em acidente em Eldorado do Sul



Questionado pelos PMs, o homem disse que não viu o morador de rua. Ele passou por exames clínicos no Palácio da Polícia, que concluíram que ele estava embriagado. Até 10h, ele aguardava a definição do delegado sobre sua prisão.



A vítima do atropelamento, segundo os PMs, foi levada para o Hospital de Pronto Socorro e está em atendimento na sala vermelha da instituição - onde são recebidas as pessoas em estado grave.