Emergências que atendem pelo SUS estão operando acima da capacidade em Porto Alegre

Saúde

Os seis hospitais que são considerados portas abertas para urgências e emergências em Porto Alegre estão operando acima da capacidade técnica nesta quinta-feira (10). O levantamento é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que analisa as emergências que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os casos mais graves são dos hospitais de Clínicas e Conceição, que juntos têm 187 pacientes para 105 leitos no atendimento de adultos.

A ala pediátrica do Clínicas também está com demanda superior à quantidade de vagas, com 11 crianças para nove leitos. As unidades neonatais do Conceição seguem com atendimento restrito pelo terceiro dia consecutivo, e o atendimento a crianças também está acima do limite técnico.

De acordo com o gerente de Pacientes Externos do Hospital Conceição, Alexandre Bessil, cerca de 40% dos internados é do Interior ou da Região Metropolitana.

— Mas estamos atendendo todo mundo e orientando os pacientes a procurarem hospitais mais liberados — afirma.

Os hospitais Santa Clara, que atende adultos pelo SUS, e Santo Antônio, que recebe crianças, ambos do Complexo Santa Casa de Misericórdia, estão com mais internados do que vagas. Na emergência de adultos são 29 pacientes para 24 leitos. Na infantil, 35 crianças para 20 vagas.

No São Lucas da PUCRS, a pediatria é o único espaço operando dentro da capacidade, com três pacientes para quatro leitos. Já o atendimento de adultos está com quase o dobro de pessoas para a quantidade de vagas.

O Hospital da Restinga está com as duas emergências lotadas, tanto de adultos quanto pediátrica. São 21 pacientes para 18 vagas e 14 internados para sete leitos, respectivamente.

O atendimento a crianças em casos graves está concorrido nas casas de saúde de Porto Alegre. No Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, são 17 internados para 10 vagas. Mas o atendimento ainda não está restrito no local.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) também estão acima da capacidade no atendimento a adultos, mas ainda são as melhores opções para a população. O tempo de espera varia de uma hora a duas horas e meia. Na ala pediátrica, as UPAs estão desafogadas, com vagas abertas em alguns casos como os das UPAs Bom Jesus e Cruzeiro do Sul.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que, quando não forem casos urgentes, a população deve procurar primeiro o posto de saúde do bairro ou localidade.