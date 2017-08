Estudantes protestam contra fim da gratuidade na segunda passagem de ônibus em Porto Alegre

Protesto

Cerca de cem estudantes protestaram com queima de pneus e bloqueio total da Rua Sarmento Leite, em frente à Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no começo da manhã desta sexta-feira (11). O motivo da manifestação é o decreto do prefeito Nelson Marchezan Júnior que pôs fim à gratuidade na segunda passagem de ônibus na Capital.



O Batalhão de Choque da Brigada Militar chegou ao local pouco antes das 7h30min e lançou bombas de efeito moral, dispersando o grupo. A via foi liberada às 7h45min.

Após protesto de estudantes contra fim da gratuidade na segunda passagem de ônibus, trânsito liberado na rua sarmento Leite. #gauchahojepic.twitter.com/SZ5enkUdsM ¿ Felipe Daroit (@felipedaroit) August 11, 2017

Os veículos que saem do túnel da Conceição não conseguiam seguir pela Rua Sarmento Leite em direção à Avenida Loureiro da Silva, o que provocou congestionamento. O protesto começou por volta das 5h30min .

Após a ação da BM, bombeiros apagaram os focos de incêndio e liberaram a via. Ainda há lentidão no trecho.

Rua sarmento Leite totalmente bloqueada por protesto. Estudantes colocam fogo em pneus contra possível fim do meia passagem nos ônibus. pic.twitter.com/UDWKfnN9k2 ¿ Felipe Daroit (@felipedaroit) August 11, 2017