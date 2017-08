Às margens da BR-290

Um incêndio atinge residências na Ilha do Pavão, em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira (10). O local que pegou fogo fica próximo às margens da BR-290, na altura do km 98. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), bombeiros e agentes da Triunfo Concepa, concessionária que administra a via, estão se deslocando para o local.



Conforme o Corpo de Bombeiros, ao menos duas pessoas ficaram feridas no incidente. O trânsito está com uma faixa bloqueada no sentido Capital-Interior para o trabalho das equipes, conforme a PRF.

