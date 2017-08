Inter e Prefeitura de Porto Alegre arrecadam agasalhos no jogo deste sábado

Campanha do Agasalho 2017

O Inter arrecadará agasalhos no jogo da tarde deste sábado (12) contra o Londrina, no Beira-Rio, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro da Série B.A ação é uma colaboração com a Campanha do Agasalho 2017, promovida pela Prefeitura de Porto Alegre. Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, poderão ser doados roupas, materiais de higiene e alimentos. O posto de coleta ficará ao lado da estátua do Fernandão, no lado sul do estádio.

A Campanha do Agasalho de Porto Alegre já atingiu 81,02% da meta de arrecadação para 2017. Como a cidade comemora os 245 anos neste ano, o objetivo é arrecadar 245 mil peças até o fim da campanha, no dia 31 de agosto — 198.502 peças de roupas, alimentos e produtos de higiene já foram doados. De acordo com a equipe responsável pela campanha, as principais necessidades nesta reta final são de roupas infantis. No ano passado, 176 mil peças foram distribuídas para 85 entidades de Porto Alegre.

Nesta sexta-feira (11), torcedores que levaram dois quilos de alimento ou dois agasalhos na bilheteria do Beira-Rio receberam ingresso para o Park Tupã, numa iniciativa organizada pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais (SMRI) em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS).