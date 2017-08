Malabarista de sinaleira é preso por estupro em Porto Alegre 

Investigação

Um homem que trabalha como malabarista de sinaleira foi preso preventivamente na tarde desta sexta-feira (11), em Porto Alegre, por estupro. De acordo com a delegada Laura Rodrigues Lopes, titular da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DPCAV), o homem é suspeito de ter estuprado uma menina de 13 anos no dia 2 de julho, no bairro Jardim Botânico.

Conforme o depoimento da vítima, o homem a ameaçou com uma faca e a levou para um lugar sem movimento de pessoas, onde cometeu o estupro. A menina relatou o ocorrido para a família, que acionou a polícia. Dias depois, a vítima estava com a família na mesma região e reconheceu o criminoso como malabarista na rua.

Leia mais

Preso um dos suspeitos de raptar e estuprar adolescente na zona sul de Porto Alegre

Jovem baleada e que denunciou abuso sexual está grávida de 4 meses

Polícia pede nova perícia em caso de jovem que acusou promoter de estupro em Porto Alegre

Após investigações, a polícia fez buscas e prendeu o suspeito nesta sexta-feira. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi reconhecido pela menina.



O homem será encaminhado para o sistema prisional, onde deverá aguardar a conclusão do inquérito.