Mulher morre em colisão frontal entre carro e ônibus 

Acidente

Uma colisão frontal entre um carro e um ônibus deixou uma mulher morta por volta das 15h desta quinta-feira (10) na Avenida da Serraria, no cruzamento com a Rua Cirino Prunes, na zona sul de Porto Alegre.



Segundo informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a condutora do veículo ficou presa nas ferragens e morreu no local. A Avenida da Serraria tem bloqueio total para atendimento da ocorrência.



Correção: Acidente entre carro x ônibus deixou vítima fatal na Serraria 337 https://t.co/dogCKmiF4j ¿ EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) 10 de agosto de 2017

Com bloqueio na Estrada da Serraria, Juca Batista é opção para os motoristas nos dois sentidos. Acidente com morte em POA #GauchaTransito ¿ Marina Pagno (@marinapagno) 10 de agosto de 2017