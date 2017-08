"Não há a menor chance de privatização", diz secretário de Parcerias Estratégicas sobre o Dmae 

Proposta do Executivo

Na semana passada, o Executivo enviou à Câmara um projeto que permite a concessão de serviços de água e esgoto em Porto Alegre para a iniciativa privada. A proposta motivou uma manifestação conjunta de ex-diretores do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), que discordam da alternativa, nesta terça-feira (8). Contatado para falar sobre as críticas dos ex-dirigentes do órgão, o secretário de Parcerias Estratégicas Bruno Vanuzzi, no entanto, descartou a possibilidade de privatização.



O prefeito Nelson Marchezan justifica que seria necessário investir R$ 1,77 bilhão em coleta e tratamento de esgoto e R$ 926 milhões em tratamento e distribuição de água para universalizar os serviços até 2035, como prevê o Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre. Já os ex-diretores questionaram a escolha da prefeitura pela parceria com a iniciativa privada argumentando que a manobra vai na contramão da tendência mundial — cidades como Paris, que recorreram a parceiros privados, reestatizaram o serviço anos atrás, citam.



Conforme Vanuzzi, o objetivo do projeto é que o Dmae e a prefeitura tenham "flexibilidade nas contratações de novas soluções de saneamento e tratamento de água, mas principalmente esgoto":



— Hoje, somente 51% do esgoto de Porto Alegre é tratado e isso impacta na qualidade da água. Nós estamos buscando novos tipos de contratos, mediante concessão, licitação, locações de ativos, subcontratos para reduzir o prazo de universalizar os serviços pela metade.

O secretário garante que o Dmae não será privatizado:

— Não há a menor chance de privatização. A concessão possibilita que a prefeitura contrate uma empresa para fazer algo na forma como o poder público quer que seja feito, no prazo que for determinado. É impossível privatizar o Dmae.

De acordo com Vanuzzi, se o projeto for aprovado na Câmara, será feito um acordo de cooperação com a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para antecipar os investimentos de iniciativa privada em setores indicados como emergenciais pelo Dmae, como o esgoto na zona norte de Porto Alegre e a rede coletora de toda a cidade, que necessita ser ampliada.

— Precisamos construir no mínimo 40% das redes coletoras e um sistema de tratamento de esgoto para toda a Zona Norte. O Dmae tem a intenção de realizar alguns contratos de locação de ativos para a construção de uma estação de tratamento de água na Zona Sul, onde hoje existe um déficit de tratamento de água, e o Dmae não tem a capacidade de colocar essa obra no tempo necessário.

Segundo Vanuzzi, a conta de água pode aumentar se não houver investimento privado. No entanto, a conta deve subir independente da concessão. De acordo com o secretário, "o Dmae vem pedindo reajuste da tarifa por conta da inflação não repassada durante o governo Fortunati".

Vanuzzi afirma que o Dmae "vem participando dos debates sobre as concessões".

— Como esse não é um projeto que visa demitir ninguém, não visa privatizar, não é para vender, não me pareceu que fosse necessário conversar com os servidores. Os servidores, na minha visão, não são donos da água ou do esgoto, não consigo entender como alguém pode se sentir ameaçado por um processo que é só para aumentar a velocidade do investimento.