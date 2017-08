Nível do Guaíba volta a subir após registrar menor marca desde 2005 em Porto Alegre

Recuo das águas

Depois de ter atingido a menor marca dos últimos 12 anos no sábado, quando a água chegou a 0,24 metros, o nível do Guaíba voltou a subir e aumentou 76 centímetros. Na tarde deste domingo (13), foi registrado 1 metro no Cais Mauá, em Porto Alegre. De acordo com a Defesa Civil, a tendência é de que a situação seja normalizada com a virada do vento para Oeste e Sul.



Conforme o Metroclima, um nível tão baixo assim no Guaíba só foi registrado entre fevereiro e março de 2005, durante um período de seca. No entanto, para esta época do ano, as baixas nas águas são consideradas atípicas.

Os motivos apontados pelo sistema de meteorologia da prefeitura da Capital são o vento nordeste e um período de 60 dias de pouca chuva em Porto Alegre. Dados das estações mostram que o vento predominante de Leste/Nordeste com pico de 79 km/h nos últimos dias gerou a baixa do Guaíba.

Mesmo com o aumento do nível, o recuo das águas ainda é perceptível para quem passa pela Orla do Guaíba. Uma grande faixa de areia está à mostra, com acúmulo de lixo, na altura da praia de Ipanema. O restaurante flutuante Pérola Negra, que está ancorado na região, ainda não está sobre as águas, mas segue funcionando normalmente.