Obras de recuperação do asfalto alteram trânsito na Rua Casemiro de Abreu, em Porto Alegre 

A Rua Casemiro de Abreu, em Porto Alegre, tem alterações no trânsito para obras de requalificação asfáltica desde esta quarta-feira. O trecho da via entre a Avenida Goethe e a Rua Engenheiro Teixeira Soares está bloqueado em meia pista — agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientam o fluxo no local. A previsão de término dos trabalhos e normalização do trânsito é para o dia 23.



Segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), um total de 1.256 metros da via passarão pelo processo de fresagem (remoção da camada asfáltica existente) e aplicação de uma nova camada de asfalto. Essa obra faz parte do Plano de Requalificação de Vias de Porto Alegre, financiado pela Corporação Andina de Fomento (CAF), que já repavimentou 25 ruas e avenidas da Capital.



De acordo com a Smim, além da Casemiro de Abreu, as ruas Carazinho e Montenegro e as avenidas 21 de abril e Toledo Piza recebem, atualmente, o novo asfalto.