Prefeitura de Porto Alegre fecha 1º semestre com redução de 10% nos gastos previstos

Finanças

A prefeitura de Porto Alegre divulgou, nesta quinta-feira, o balanço financeiro do 1º semestre deste ano. De acordo com o Paço Municipal, as despesas foram de R$ 1,77 bilhão, redução de R$ 215,5 milhões ou 10,8% em relação ao previsto. A administração municipal estimava gastar R$ 1,99 bilhão no semestre. Se a comparação for feita com o mesmo período de 2016, houve aumento de 1,1%.

— O gasto de pessoal teve incremento. Foi concedido aumento de 9%, e uma das parcelas foi paga em janeiro deste ano. Só não foi maior o gasto por causa dos cortes de cargos em comissão, gratificações e outras medidas tomadas — afirma o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto.

Houve redução média das despesas, mas algumas tiveram aumento em relação ao mesmo período de 2016. O pagamento de RPVs e precatórios, por exemplo, fechou em R$ 54,6 milhões, elevação de 646,1%. Na área da educação, o incremento foi de R$ 63,8 milhões (13,1%); na saúde, R$ 37,2 milhões (4,7%); na segurança pública, R$ 3,1 milhões (14,5%).

Os maiores cortes ocorreram nos itens Cursos e Seminários (-76%), Passagens Aéreas (-72,4%), Telefonia Móvel (-71,4%) e Obras e Reformas (-71,3%).

Apesar dos cortes, a prefeitura estima déficit de R$ 682 milhões até final de 2018, o que equivale a quatro folhas de pagamento do município ou quase duas vezes arrecadação de IPTU anual.