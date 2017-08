Prefeitura de Porto Alegre lançará edital para comprar 11 novas ambulâncias 

Renovação da frota

A prefeitura de Porto Alegre vai abrir, na próxima semana, edital para comprar 11 ambulâncias para renovar a frota do Samu, que hoje conta com 15 veículos. O total investido será de até 2,3 milhões, verba encaminhada pelo Governo do Estado ao Fundo Municipal da Saúde.

A prefeitura tem 12 ambulâncias de atendimento básico e três de UTI móvel. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, os veículos são antigos e demandam gastos de R$ 190 mil por mês com manutenção. A ideia é reduzir o custo pela metade com os veículos novos.

A previsão da prefeitura é de que as novas ambulâncias estejam circulando até o fim do ano, mas isso vai depender dos trâmites do processo. A compra dos veículos será feita por meio de pregão eletrônico — ganha quem oferecer o menor preço. Todas as especificações constarão no edital.



Quando as novas ambulâncias forem adquiridas, 11 veículos antigos serão leiloados ou irão para a reserva. O número de ambulâncias em operação será mantido em 15.