Saúde

Três emergências SUS estão com atendimento restrito na Capital nesta segunda-feira (7) e só atendem casos graves. Entre elas a do Hospital de Clínicas, a emergência pediátrica do Hospital da Restinga e o Hospital Santa Clara. Também há lotação ou superlotação em outras sete emergências.

O Hospital de Clínicas atende 83 adultos, quando a capacidade é para 41 leitos, e 10 crianças para nove leitos. O Hospital da Restinga tem 27 internados para 18 leitos e 19 crianças para 7 vagas. No Complexo Santa Casa, a emergência do Hospital Santa Clara, que atende pelo SUS, também restringiu o atendimento a casos graves: 38 pacientes para 24 vagas.

O Hospital Conceição também enfrenta restrições, com 106 pessoas ocupando as 64 vagas. Mesmo caso do Hospital São Lucas, da PUC, onde há 26 pacientes em um espaço capaz de atender 15 pessoas pelo SUS.

No Instituto de Cardiologia são 24 em 21 leitos, no Hospital da Criança Santo Antônio são 19 para 11 e no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas 14 pacientes são atendidos em um local onde há 10 leitos.

Na Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, na zona norte de Porto Alegre, há 19 doentes adultos nos 17 leitos e cinco crianças para 4 vagas. O Pronto Atendimento da Lomba do Pinheiro também está com superlotação: dez pacientes para 9 leitos.