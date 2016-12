Postes de iluminação são instalados na orla do Guaíba

Pelas Ruas

Quem passou recentemente pela Avenida Edvaldo Pereira Paiva deparou com uma novidade nas obras da orla do Guaíba: estão sendo instalados postes inclinados em direção ao Guaíba, no trecho entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão, 35 postes já foram instalados, de um total de 47 previstos. Eles receberão iluminação LED, com efeitos cênicos que valorizarão os detalhes da obra.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Ainda não há data para que a iluminação seja inaugurada, mas o prazo de entrega de toda a obra é abril de 2017. A Secretaria de Gestão prevê a liberação da Praça Júlio Mesquita já no próximo dia 29. A pasta havia coagitado liberar também um trecho próximo ao Gasômetro para realizar uma comemoração natalina, mas cancelou o evento alegando questões de segurança.

O projeto da orla é assinado pelo escritório do arquiteto paranaense Jaime Lerner, com investimento de R$ 65 milhões, e conta com o financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF).



