Esgoto a céu aberto transborda em calçada do bairro Menino Deus

Mais de mil pessoas já conheceram o aplicativo para smartphones Pelas Ruas, lançado nesta quinta-feira por Zero Hora, Rádio Gaúcha e RBS TV para compartilhar e discutir problemas urbanos de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Entre mais de cem postagens feitas no primeiro dia, apontando problemas como buracos na rua ou fiação caída, a professora Paula Brust, 41 anos, denunciou um "caso de saúde pública" na rua em que mora: há esgoto a céu aberto na calçada da Múcio Teixeira, no bairro Menino Deus.

Zero Hora foi ao local e constatou que uma poça se formou em frente ao número 148, na quadra entre as ruas Coronel André Belo e Barão do Gravataí. Isolado com apenas um cavalete do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), o esgoto transborda sobre o passeio e chega a escorrer para a rua. O problema persiste há meses, garantem os moradores.

— É essa água e esse mau cheiro. Desde dezembro, nós estamos reclamando — diz a dona de casa Tanajara Nunes Moreira da Silva, 50 anos.

Zelador do prédio ao lado, Diego Cardoso da Rosa, 34 anos, atesta que vários moradores da quadra já protocolaram reclamações junto à prefeitura, comentando também que outros problemas com esgoto foram registrados na rua nas últimas semanas. Em dias quentes, o "cheiro fica insuportável", segundo Rosa, que se diz preocupado também com os pedestres que passam pela via.

— É um risco para qualquer um. Não sei se esse buraco não pode afundar — afirma o zelador.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) afirma que o vazamento em questão se trata de esgoto pluvial. Por meio de assessoria de imprensa, o Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) informou que realizará uma vistoria no local nesta sexta-feira.

No aplicativo Pelas Ruas, o usuário publica foto e descrição do que pode ser melhorado na cidade. A plataforma colaborativa, que reúne Rádio Gaúcha, Zero Hora e RBS TV, utiliza o Facebook para fazer o login. A administração do aplicativo é feita pela editoria de Porto Alegre de ZH, que pode informar aos leitores os desdobramentos de suas postagens, entrar em contato para buscar mais informações e publicar links de reportagens surgidas a partir da reclamação.

Em um primeiro momento, o app está disponível na Play Store para o sistema operacional Android a partir da versão 6.0. Nos próximos dias, chegará também à App Store para smartphones que funcionam com iOS.

* Colaborou Carolina Cattaneo