Pelas Ruas: prefeitura tampa bueiro na Avenida Erico Verissimo

Porto Alegre

Reclamação com maior número de apoiadores no aplicativo Pelas Ruas, o bueiro tampado de forma provisória com uma larga e pesada chapa metálica — tem duas toneladas — na Avenida Erico Verissimo, esquina com a Rua Marcílio Dias, está sendo fechado pela prefeitura na manhã deste sábado.

Antes da barulhenta chapa ter sido colocada, o buraco ficou destampado por cinco dias, depois que a tampa do bueiro destinado à água da chuva ter se quebrado e soltado.

O colunista Paulo Germano denunciou o descaso, mostrando, inclusive, que cabia uma pessoa dentro do buraco, na quinta-feira, dia 16. No mesmo dia, a EPTC montou uma verdadeira operação, com guincho e cerca de 20 servidores, para colocar a chapa sobre o bueiro.

Foto: Reprodução / App Pelas Ruas

De acordo com Clodoaldo da Silva, servidor do Departamento de Engenharia de Produção (DEP) que comanda a obra na manhã deste sábado, esse tipo de material é colocado de forma provisória nas ruas da Capital até que a solução definitiva seja providenciada. Ele diz que, no caso da Erico Verissimo, a demora ocorreu até que a tampa de metal fosse comprada.

Uma retroescavadeira, um caminhão, uma betoneira e nove servidores providenciavam a colocação dela nesta manhã. Por isso, a pista seguia em meia pista e o transito é lento na região.

Segundo Silva, a incômoda chapa metálica — que faz um barulho quando cada carro passa — será colocada novamente sobre o bueiro para que o concreto usado para fixar a tampa possa secar. Na segunda-feira, por volta de 9h, a chapa deve ser retirada.

APLICATIVO PELAS RUAS

