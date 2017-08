Buraco em ciclovia da Avenida Ipiranga preocupa ciclistas há quase três meses

Porto Alegre

Ciclistas que pedalam na ciclovia da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, estão preocupados com um buraco aberto no trecho entre a Rua Múcio Teixeira e Avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus. A cratera formou-se embaixo do concreto e os usuários temem por um desabamento.

No mês de maio, a reportagem esteve no local e noticiou o problema. Na época, e EPTC enviou agentes e comprovou o risco de ruptura do asfalto e, consequentemente, de acidentes. Foram instalados cavaletes no trecho e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim) foi acionada.

A secretaria havia afirmado que seria feita uma vistoria na área para ver qual o tipo de intervenção era necessária no local. Na manhã desta quinta-feira (10), a reportagem encaminhou o caso, novamente, à prefeitura e aguarda um retorno sobre a situação no trecho.

