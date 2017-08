Buraco no meio de rua preocupa moradores do Sarandi  

Zona Norte

Um buraco na esquina da Avenida Eng Frederico Dahne com a Rua Eng Sadi Castro atrapalha a circulação de veículos há cerca de três meses no bairro Sarandi. De acordo com usuários do aplicativo Pelas Ruas, foi efetuado um reparo no sistema pluvial da via e o buraco ficou de recordação.



Em uma publicação do aplicativo, a usuária Patrícia Teló Bellissimo reclamou dos riscos que o buraco pode trazer aos motoristas e pedestres que circulam pela região.



— Efetuaram um reparo na via há algum tempo e o buraco segue lá. Nos dias de chuva há risco de pedestres e carros sofrerem algum dano — afirmou.



Darci Bugs Junior, usuário do app, também se manifestou sobre o problema:



— Esse buraco é um risco pois está no meio de rua movimentada.



Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos (Surb), houve um rompimento de uma rede pluvial no endereço e será necessária a reconstrução da rede com o auxílio de retroescavadeira. De acordo com a Surb, a demanda referente ao buraco já está registrada pelo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), e será incluída na programação do DEP assim que o "contrato de turmas para manutenção corretiva do sistema pluvial inicie".

Ainda segundo a Surb, a previsão para o início deste contrato é para esta semana.



