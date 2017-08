Há dois meses sem conserto, buraco em calçada atrapalha pedestres na Zona Norte 

Estrutura

Um buraco em uma calçada na Avenida Pernambuco, zona norte da Capital, atrapalha quem precisa se deslocar pelo local. Ocupando quase toda a calçada, a obra do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está parada há cerca de dois meses, segundo usuários do aplicativo Pelas Ruas.

No app, o usuário Guilherme Amantéa reclama do descaso do órgão público cujo nome está impresso nos cavaletes que ocupam quase a totalidade da estreita calçada, nas proximidades do número 1.551 da avenida.



— Há dois meses e o Dmae só vai olhar o buraco... deve ser pra se certificar que continua aberto — brinca Amantéa.



Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Surb) afirmou que houve um rompimento de uma tubulação de esgoto cloacal no local, e que é necessário realizar uma drenagem para finalizar o conserto. Ainda de acordo com a Surb, equipes do Dmae irão até o local realizar uma vistoria nesta sexta-feira (11).



Pelas Ruas

O Pelas Ruas está disponível para iOS 9 ou superior e a partir da versão 6.0 do Android. Para baixar, basta entrar na App Store ou na Play Store e buscar o aplicativo pelo nome.