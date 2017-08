Moradores do bairro Boa Vista convivem com esgoto a céu aberto há mais de um ano 

Zona Norte

Moradores da Rua Senador Annibal di Primio Beck, no bairro Boa Vista, zona norte de Porto Alegre, convivem há mais de um ano com o mau cheiro vindo de um esgoto a céu aberto que escorre pela região.



A água da rede cloacal começa a brotar na calçada, em frente a uma residência, e escorre pelo meio-fio da via, entre as ruas Anita Garibaldi e Frei Henrique Golland Trindade.

VÍDEO: moradores do Bairro Boa Vista convivem há mais de um ano com o mau cheiro de um esgoto a céu aberto. É o #PelasRuas de hoje! pic.twitter.com/d2wmVAS7Xr ¿ Marina Pagno (@marinapagno) 7 de agosto de 2017

A reportagem da Rádio Gaúcha esteve no local na tarde desta segunda-feira (7). É difícil não sentir o forte cheiro de esgoto logo ao dobrar para a rua vindo da Anita Garibaldi. Além disso, há proliferação de insetos, como moscas e até ratos, segundo relato de moradores.

— O que tem de bactéria aqui... até rato eu já vi circulando. É uma vergonha — disse um morador da rua, de 64 anos, que não quis ser identificado.



Leia mais

Depois de um mês no escuro, rua e praça na Zona Norte voltam a ter iluminação

Polícia identifica jovens mortos em chacina em Porto Alegre

"Se nós deixarmos o projeto executivo pronto, já é uma grande coisa", diz secretário de Gestão sobre BRTs



O problema se estende há tanto tempo na Rua Senador Annibal di Primio Beck que moradores fizeram, nesta manhã, uma reunião para mobilizar as autoridades na tentativa de resolver o problema.



No período de um ano, equipes do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) foram até o local ao menos três vezes, ainda de acordo com os moradores. Na calçada, há um cavalete isolando um buraco que foi aberto durante o conserto.

— Dentro desse período de um ano, o esgoto foi até estancado, mas pouco tempo depois do conserto, começou a brotar pela rua novamente — explicou um morador.



A reportagem entrou em contato com a prefeitura da Capital e aguarda um retorno da área responsável.



Pelas Ruas

O Pelas Ruas está disponível para iOS 9 ou superior e a partir da versão 6.0 do Android. Para baixar, basta entrar na App Store ou na Play Store e buscar o aplicativo pelo nome.