Aprovado projeto que estipula amarelo piscante em sinaleiras de Porto Alegre durante a madrugada

Segurança

Os vereadores aprovaram o projeto de lei que determina que semáforos de Porto Alegre sejam configurados em sistema de amarelo piscante entre 0h e 5h. A proposta também proíbe a colocação e operação de radar portátil ou estático em locais em que a sua visibilidade pelos condutores de veículos seja dificultada. As informações são da Rádio Gaúcha.

O projeto, apresentado pelo vereador Bernardino Vendruscolo (PROS), foi discutido na quinta-feira durante a última sessão antes do recesso parlamentar. Segundo ele, há caráter arrecadatório da prefeitura em manter o funcionamento normal de sinaleiras na madrugada. Vendruscolo também comentou que a alteração traria mais segurança aos porto-alegrenses, que são alvo de criminosos.



Leia mais:

A EPTC se diz contrária à medida, pois fere o Código de Trânsito Brasileiro. Alega que o fim do amarelo piscante nas sinaleiras, no ano 2000, reduziu o número de acidentes em Porto Alegre.

Caso a proposta seja sancionada, a nova lei entrará em vigor 90 dias. Aliás, o projeto deverá chegar aos mãos do prefeito somente em janeiro. Dessa forma, a análise do projeto deverá caber a Nelson Marchezan Júnior, que assume no dia 1º de janeiro.