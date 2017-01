Trânsito

A manhã desta terça-feira começou com temporal em Porto Alegre. Algumas vias da Capital já apresentam pontos de alagamentos. Os motoristas devem redobrar a atenção no trânsito para evitar acidentes. A previsão é de chuva para todo o Rio Grande do Sul.



Acompanhe em tempo real os transtornos causados pelo temporal: