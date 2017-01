Árvore cai, provoca incêndio e bloqueia Avenida Plínio Brasil Milano

Zona norte da Capital

Os moradores garantem estar avisando a prefeitura há anos, mas, como nada foi feito, o ipê amarelo situado dentro de um condomínio da Avenida Plínio Brasil Milano, esquina com a Rua Andaraí, no bairro IAPI, zona norte da Capital, tombou. Junto com a árvore, fios da rede de energia elétrica foram derrubados, um poste de concreto se quebrou e outros caíram, além disso, um curto circuito deu origem a um incêndio.

— Caiu de maduro — afirmou o oficial aposentado das Forças Armados Yuri Sazza, 49 anos, que presenciou desde as tentativas de remoção da árvore, que tinha mais de 70 anos. — Várias árvores já caíram, embora nenhuma com esse estrago todo. E outras ainda vão cair.

Provocado pelos temporais e vento forte dos últimos dias, o incidente que ocorreu por volta das 3h desta quarta-feira não deixou feridos. Mas caiu sobre a Plínio Brasil Milano, provocando interdição total da avenida desde a madrugada.

Acompanhe as informações do trânsito:

Tweets by felipedaroit

Leia mais:

Porto Alegre terá chuva fraca nesta quarta-feira

Marchezan reafirma que Carnaval não receberá dinheiro da prefeitura

Desvio das obras da Avenida Ceará seguirá bloqueado em Porto Alegre



Dividido entre a avenida e o condomínio, a árvore também atingiu três carros de moradores e, em princípio, tiveram perda total.

— Eu ouvi um barulho muito forte de coisa quebrando, caindo. Abri e janela e comecei a ver a árvore de quebrar. Meu carro estava ali embaixo, e só pude ficar vendo... esperando destruí-lo— conta a personal trainer de 36 anos Bianca da Silva Motta.

Estacionado no pátio, que não tem cobertura, como sempre esteve, o Pálio 2014 foi engolido pela árvore e, até as 7h, a moradora não tinha conseguido vê-lo.

— É meu único carro, meu meio de trabalho, porque atuo em todos os pontos da cidade. Agora estou ilhada em casa — lamentou a personal trainer.

A personal trainer Bianca da Silva Motta não consegue ver seu carro, apenas o de um vizinho, debaixo da árvore Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS

ZH está tentando contato com a Smam. Segundo os moradores, a pasta não deu autorização para que os condôminos realizassem a poda, mas também não teria enviado servidores para avaliar a situação.



O fogo foi controlado com ajuda do Corpo de Bombeiros. Diversos postes foram danificados e a fiação está caída na via. Por precaução, a energia elétrica foi cortada na região.

Equipes da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) trabalham na região e não há previsão de quando a via será totalmente liberada.



A circulação de lotações e ônibus foi autorizada por volta das 7h30min devido à liberação parcial da via. Em seguida, demais veículos puderam voltar a trafegar também em uma faixa.