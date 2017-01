Carro invade loja de conveniência na Nilo Peçanha

Porto Alegre

Um acidente inusitado assustou os trabalhadores de um posto de combustíveis na manhã deste domingo (8), nas proximidades da Praça da Encol, em Porto Alegre. Segundo o portal G1, por volta das 11h um automóvel invadiu uma loja de conveniências AMPM, localizada em um posto na Avenida Nilo Peçanha. Como não havia clientes na loja no momento do acidente, ninguém ficou ferido.



Ainda conforme o portal G1, o único funcionário que estava dentro da loja no momento do acidente afirmou que a mulher que conduzia o veículo não apresentava sinais de embriaguez. Ela teria perdido o controle do automóvel, que conta com câmbio automático. Após o acidente, a loja de conveniências foi fechada.