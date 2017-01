Chuva gera transtornos no início da manhã em Porto Alegre

Trânsito

A manhã desta terça-feira começou com temporal em Porto Alegre. Durante cerca de uma hora, algumas vias da Capital já apresentam pontos de alagamentos. Da meia-noite às 9h da manhã, choveu 65,2 milímetros no bairro Tristeza, 52 milímetros no Menino Deus, 45,2 milímetros no Sarandi, 42 milímetros no Centro e 35 milímetros na Sertório.

Apesar do aguaceiro que atingiu a Capital, não houve ocorrência de acidentes e quedas de árvores. A chuva deve ir e voltar ao longo do dia, por isso, os motoristas devem ter atenção redobrada no trânsito.

