Problema no asfalto faz prefeitura adiar liberação de parte da obra da avenida Ceará

Uma das últimas ações de José Fortunati no cargo de prefeito de Porto Alegre, no dia 31 de dezembro de 2016, seria liberar parte da obra da avenida Ceará. Após pavimentação e sinalização, os veículos voltariam a usar a avenida Farrapos para se deslocar em direção ao Aeroporto Salgado Filho.

Na ocasião, a chuva impediu a pintura na pista. Já se passaram mais de duas semanas e até agora o trecho permanece interditado. O problema é que o asfalto usado apresentou problemas. Dessa forma, a pavimentação precisará ser refeita.



O serviço não ocasionará gastos extras aos cofres da prefeitura e será arcado pelas empresas responsáveis pela obra. A previsão é que a troca do asfalto e a pintura da pista ocorram na primeira quinzena de fevereiro, quando o trânsito, enfim, deverá ser liberado.

A obra da passagem de nível da avenida Ceará prossegue e, segundo as construtoras contratadas, os trabalhos devem durar pelo menos até o fim de fevereiro. O serviço já está 90% concluído. Falta realizar o acabamento no pavimento em concreto e nas paredes da nova estrutura. Também está sendo finalizada a casa de bomba, que será usada para evitar que a água da chuva se acumule no trecho de pista rebaixado.

A obra deveria ter sido concluída em agosto de 2014. Os desvio no trânsito da região ocorrem desde fevereiro de 2013. Durante os primeiros meses de obra, o solo se mostrou instável. Havia risco de afetar as fundações dos prédios vizinhos. Com isso, foi identificado que, para realizar o serviço, as construtoras teriam que escavar mais de oito metros de profundidade.

Em outubro de 2014, a prefeitura chegou a anunciar que lançaria uma nova licitação, após as empresas responsáveis terem manifestado a desistência da obra. Um mês depois, as empresas responsáveis pela obra anunciaram que mudaram de ideia, decidiram aceitar o reajuste proposto pela prefeitura e retomaram os trabalhos que ficaram sete meses parados.



