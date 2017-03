Agressor de motorista de ônibus não queria pagar passagem, afirma consórcio

Colisão no viaduto

A razão que levou um homem a agredir um motorista de ônibus da linha 209-Restinga, na manhã do último sábado, teria sido uma discussão sobre o pagamento da passagem. Atingido a pontapés, o condutor Paulo Rogério Mendes desmaiou e perdeu o controle da direção no viaduto da Avenida João Pessoa sobre a Avenida Loureiro da Silva (Primeira Perimetral), o que poderia ter provocado uma tragédia — 30 passageiros estavam no veículo, que por pouco não despencou. Ninguém se feriu além do motorista.

— Ele (agressor) não queria pagar passagem. O condutor e o cobrador falaram que ele teria de pagar. Aí, um usuário do ônibus pagou a tarifa, mas ele (agressor) pulou a roleta — conta Rafael Marques, gerente operacional do Consórcio Viva Sul, responsável pela linha 209-Restinga. — Mas algum dos nossos funcionários deve ter falado alguma coisa. Então, ele voltou, pulou a roleta novamente e agrediu o motorista.

Segundo Marques, o registro da ocorrência foi efetuado na 13ª Delegacia da Polícia Civil apenas na segunda-feira, dois dias após o episódio, porque a primeira preocupação da empresa foi garantir a saúde de Mendes.

— Tínhamos 10 dias para fazer a ocorrência. Inicialmente, estávamos preocupados com a saúde do nosso motorista — explica o gerente operacional. — Já falamos com a Brigada Militar, que esteve no local no momento do fato, e fizemos ocorrência na Polícia Civil. Agora, estamos vendo as câmeras da prefeitura para tentar identificar o agressor.

O ônibus, de prefixo 2453, não estava equipado com câmeras de segurança. O decreto municipal 12.879, de 16 de agosto de 2000, autoriza — mas não obriga — as empresas de ônibus a instalarem câmeras de vídeo em todos os veículos. A Capital, aliás, foi pioneira na criação de uma legislação exclusivamente voltada à adoção do sistema.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), embora a lei proponha o uso do aparelho nos veículos de transporte coletivo, as empresas não estão sendo cobradas porque a medida, caso tomada de imediato, poderia resultar em aumento nas tarifas. Por meio de sua assessoria de imprensa, o órgão municipal afirma que a ideia da prefeitura é ampliar o diálogo com as empresas para a instalação de câmeras, desde que isso não afete o preço das passagens.

Ainda segundo a EPTC, todos os ônibus da Carris — empresa pública de transporte coletivo — já estão equipados com câmeras de vigilância. Além disso, 15 veículos que atuam na linha T12 já utilizam, experimentalmente, aparelhos de GPS (sigla em inglês para sistema de posicionamento global), medida que em médio e longo prazo também deve ser aplicada na totalidade dos coletivos que circulam pela Capital, como forma de garantir segurança e comodidade para os usuários do sistema.