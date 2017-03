Carro tomba após colisão na Avenida Carlos Gomes 

Porto Alegre

Um veículo tombado bloqueia o trânsito na alça de acesso da Avenida Carlos Gomes na manhã desta terça-feira. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o veículo acessava a via pela alça de acesso da Avenida Nilo Peçanha, quando colidiu com um veículo parado e tombou, ficando de lado.



A Samu foi acionada, mas o condutor do veículo não teve ferimentos graves.

Segundo a EPTC, a faixa da esquerda da alça de acesso está bloqueada para atendimento da Samu, mas o trânsito flui pela faixa da direita e não há registro de congestionamento no local.