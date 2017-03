Passageiro agride motorista, condutor desmaia e ônibus quase cai de viaduto em Porto Alegre

Acidente

Um possível surto de um passageiro quase terminou em tragédia na manhã deste sábado em Porto Alegre. Um homem agrediu a socos e pontapés o motorista de um ônibus da linha Restinga, e o condutor desmaiou. Em seguida, o coletivo invadiu a calçada e por pouco não caiu do viaduto da Avenida João Pessoa, na área central.

Depois do acidente, o passageiro fugiu correndo em direção à Redenção. Segundo o cobrador do coletivo, Alexandre da Silva, o homem estava "transtornado":

— Ele pulou a roleta, gritando, e foi para cima do motorista. Bateu, chutou, e o motorista desmaiou. Aí, o ônibus saiu do corredor e só parou depois de bater na lateral (do viaduto).

O motorista, identificado como Paulo Rogério Mendes, foi socorrido pelo cobrador e pelos passageiros. Minutos depois de desmaiar, ele se recuperou e, agora, passa bem.

Havia cerca de 30 pessoas no coletivo no momento do acidente. Elas não se feriram.

O coletivo possui câmeras de segurança, e as imagens serão analisadas pela polícia para tentar identificar o agressor.