Porto Alegre inicia testes para pagamento de passagens de ônibus com cartões de crédito e débito 

Os ônibus da linha T1 e as lotações da linha 02.1 - Menino Deus iniciaram nesta terça-feira os testes para pagamento de tarifa com cartões de crédito, débito e pré-pago. Segundo a prefeitura da Capital, a intenção é que, em breve, os passageiros possam utilizar essas opções para pagamento de tarifa. A medida faz parte de um projeto piloto lançado nesta terça-feira pela prefeitura de Porto Alegre.

De acordo com o Executivo municipal, o objetivo é melhorar a segurança nos coletivos, com circulação menor de dinheiro e também facilitar o acesso às pessoas que não possuem o cartão TRI.

Para utilizar o sistema, será necessário ao passageiro ter um cartão com o tecnologia "contactless", que funciona por aproximação, sem obrigatoriedade de senhas e é bastante comum na Europa para pagamentos de valores baixos. A maioria dos bancos possui o sistema e a prefeitura orienta os usuários a procurarem os gerentes e fazerem a solicitação.



— A gente entende que dando mais comodidade, facilidade e segurança no transporte, vamos aumentar o número de usuários, melhorar o trânsito e viabilizar o transporte público de Porto Alegre que também está em crise — disse o prefeito Nelson Marchezan Jr.

Nos primeiros 30 dias de testes a prefeitura vai analisar como será o funcionamento do sistema com as trepidações dos deslocamentos, as zonas que possuem sinal fraco de internet, entre outros pontos. Depois desse prazo, se não houver problemas, os usuários poderão iniciar o pagamento com os cartões. Os coletivos terão informativos no interior dos veículos alertando sobre a nova forma de pagamento.

São Paulo e Porto Alegre são as primeiras capitais do Brasil a testar o sistema.