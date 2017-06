Chuva deixa trânsito lento nas vias de Porto Alegre nesta terça-feira

Mobilidade

Várias vias da capital estão com trânsito mais lento do que o normal na manhã desta terça-feira (6) chuvosa em Porto Alegre. Há registros de problemas na Avenida da Legalidade, no acesso para Avenida Mauá, na região Central.



Motoristas estão enfrentando pontos com retenção em vários trechos da Avenida Protásio Alves, principalmente no cruzamento com a Manuel Elias. Também há trânsito lento nos cruzamentos da Avenida Ipiranga com as ruas Silva Só e Ramiro Barcelos.

Na Rua Narciso Brasil, na Zona Norte, o movimento é lento nas imediações da Avenida Sertório. Na Zona Sul, Avenidas Cavalhada e Oscar Pereira estão com tráfego pesado. A BR-116 apresenta trânsito complicado em diversos trechos de Canoas e São Leopoldo, sentido Interior-Capital.



