Quarta-feira começa com trânsito intenso nas vias de Porto Alegre

Mobilidade

A quarta-feira (7) começou com chuva fraca na Capital gaúcha e o trânsito intenso desde as 7h na Avenida da Legalidade, onde os motoristas enfrentam pontos de congestionamento no acesso ao Centro. Quem chega em Porto Alegre pela região do aeroporto Salgado Filho também encontra lentidão no acesso para Avenida Farrapos.



Na Avenida Protásio Alves, o trecho do Caminho do Meio está com retenção em vários pontos. O mesmo ocorre no cruzamento com a Manoel Elias. Também há lentidão nas avenidas Sertório com Ceará, Assis Brasil, nas imediações da Fiergs, e Carlos Gomes com Plínio Brasil Milano, entre outras.

A madrugada foi tranquila no trânsito em Porto Alegre. Nenhum acidente com gravidade foi atendido.

