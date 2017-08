Carros pegam fogo após acidente no bairro Bela Vista, em Porto Alegre

Acidente

Dois carros pegaram fogo após acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (8) na Rua Regente, no Bairro Bela Vista, em Porto Alegre. A colisão ocorreu no cruzamento com a Rua Pedro Ivo.

Com o acidente, um Ford Ka pegou fogo. As chamas também atingiram a traseira de um Uno. Ninguém ficou ferido.

As chamas foram controladas pelo motorista de um dos veículos acidentados. Ele utilizou um extintor do carro.

O trânsito no local ficou parcialmente bloqueado até a remoção dos veículos.



Foto: Felipe Daroit / Rádio Gaúcha

*GÁUCHA