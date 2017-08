Quarta-feira começa com trânsito lento na chegada a Porto Alegre

Mobilidade

A quarta-feira (9) começou com trânsito congestionado no acesso ao centro de Porto Alegre pela Avenida da Legalidade. Um caminhão estragou no sentido Interior-Capital e aumentou a lentidão comum para o horário. A via já foi liberada, mas seguia bastante congestionada até perto das 9h.

Trânsito está lento também em vários trechos da Avenida Assis Brasil, principalmente, nas imediações da Bernardino Silveira Amorim.



Leia mais:

Como a prefeitura vai bancar as obras da Copa



Os motoristas também enfrentam problemas na Avenida Goethe, entre o Parcão e a Rua Vasco da Gama. Na região, seguem as obras para construção de uma ciclovia.



Um motociclista ficou ferido no começo da manhã após acidente no cruzamento das avenidas Brasil com Pará, na Zona Norte. Ele foi atingido por um carro. A vítima foi socorrida e levada ao HPS.

Leia as últimas notícias