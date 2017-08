Saída de Porto Alegre tem trânsito lento na Avenida da Legalidade

Mobilidade

O fim de tarde desta quinta-feira (10) é de trânsito lento na saída de Porto Alegre, principalmente na região central. Além do fluxo de veículos, normal para o horário, por volta das 16h30min uma faixa da Avenida da Legalidade e da Democracia precisou ser bloqueada perto da Rodoviária para combate a um incêndio nas margens da via. O bloqueio afeta todo o trânsito na região e também no Túnel da Conceição no sentido bairro-Centro.



Pela Zona Norte, a saída pela BR-116 na região do Aeroporto Salgado Filho, também já apresenta lentidão nas avenidas como Sertório, Assis Brasil e Terceira Perimetral. O deslocamento para a Zona Sul tem trânsito intenso pelas avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Wenceslau Escobar.



Na tarde desta quinta-feira Porto Alegre registrou um acidente com morte. Uma motorista de um Prisma Vermelho morreu após colidir frontalmente com um ônibus na Avenida da Serraria, na zona sul da Capital. A via segue com bloqueio total após a rótula com a Juca Batista para atendimento do acidente. O nome da vítima ainda não foi confirmado.

