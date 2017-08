Semáforos fora de operação deixam o trânsito lento em diversas vias de Porto Alegre

Mobilidade

Também há semáforos com problemas em alguns pontos da Avenida Grécia, na Zona Norte, e no cruzamento da Avenida Ipiranga com Veríssimo Rosa, na Zona Leste. Na Legalidade, o trânsito é acentuado em toda extensão da avenida. Os motoristas enfrentam retenção no sentido Interior/Porto Alegre.



Prefeitura quer usar verbas do BRT para terminar obras da Copa

Atraso de projetos e insegurança dificultam retomada de melhorias no Centro; veja sugestões práticas



Na Avenida Goethe, o trânsito está ruim entre o Parcão e a Rua Vasco da Gama. O trecho segue com bloqueio parcial para obras de construção de uma ciclovia na região.



