Trânsito é lento em diversos pontos de Porto Alegre nesta sexta-feira

A sexta-feira começa com trânsito bastante complicado em Porto Alegre. Motoristas devem ter paciência, pois diversos pontos apresentam congestionamento.

Na área central, um protesto bloqueou por cerca de duas horas a Rua Sarmento Leite. Mesmo após a liberação da via, que ocorreu por volta das 7h45min, o trânsito segue lento, especialmente no acesso ao Túnel da Conceição. A chegada a Porto Alegre também tem problemas. Na Avenida da Legalidade, há engarrafamento no sentido Interior - Capital.



Outros pontos com lentidão às 8h50min são:

— Bento Gonçalves - entre Antonio de Carvalho e João de Oliveira Remião

— Protásio Alves - entre Ary Tarragô e Manoel Elias

— Cavalhada - entre Otto Niemayer e Vicente Monteggia

— Goethe - entre Vasco da Gama e Mostardeiro

— Carlos Gomes - entre Nilo Peçanha e Plínio Brasil Milano

— Ipiranga - entre João Guimarães e Ramiro Barcelos.