Temporada de verão tem descontos de até 70% no comércio da Capital

O período de verão é farto de promoções e ofertas no comércio de rua e nos shoppings. Muitos estabelecimento fazem nesta época do ano seu período de ofertas, na tentativa de encher as lojas em um período em que a cidade fica vazia. Pode ser uma boa ocasião para comprar algo que se está interessado há mais tempo, economizando e pesquisando preços com mais calma.



De acordo com o Sindilojas Porto Alegre, 67,5% dos comerciantes da Capital e de Alvorada farão descontos até o final de janeiro. Destes, 37,5% irão oferecer 50% ou mais de redução de preços dos produtos. Para mais adiante está confirmada a 21ª edição do Liquida Porto Alegre, mas as datas não foram divulgadas.



Os shoppings não ficam para trás. As principais redes oferecem promoções de até 70%, descontos em estacionamentos ou atrações gratuitas para atrair clientes. Mas fique atento: algumas promoções encerram neste domingo.



Praia de Belas Shopping: Até domingo (dia 15), acontece o 'LiquidaTudo', oportunidade em que lojas de diversos segmentos oferecem descontos que chegam a 70% em várias linhas de produtos.



DC Shopping: Tem promoção de estacionamento das 11h30min às 13h30min: a isenção passou de vinte minutos para uma hora. Promoção é válida em janeiro e todo fevereiro. Algumas lojas estão com ofertas de até 60%.



BarraShoppingSul: Promoção Lápis Vermelho vai até domingo, com ofertas de até 70%. Os clientes que fizerem as compras das 10h às 14h também se beneficiam com desconto de 50% no estacionamento, que fica em R$ 4,50.



Shopping Total: Terá descontos de mais de 50% e facilidades de negociação entre os dias 20 a 31 de janeiro, na promoção Antes da Formatura.



Rede Bourbon Shopping, Moinhos Shopping e Porto Alegre CenterLar: Promoverão a campanha VIPlet, de 8 a 12 de fevereiro, com descontos de até 50%. A cada R$ 100 em compras, o consumidor ganha benefícios como ingressos de cinema e estacionamento grátis.



Shopping Iguatemi: A temporada de descontos acabou, mas o local terá programação diferenciada com o Giroscópio Humano, equipamento simulando ausência de gravidade, de 16 de janeiro a 28 de fevereiro, em parceria com o Museu de Ciências e Tecnologia (MTC) da PUCRS. Entrada gratuita.