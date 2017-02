Cinco dicas para gastar menos no happy hour com os amigos

Barbada ZH

O verão é convidativo ao happy hour com os amigos ou em parceria romântica, mas os preços dos barzinhos andam pra lá de salgados. Alguns itens como cerveja e alimentação fora de casa estão entre os que ficaram mais caros nos últimos anos. Mas isso não é motivo para dar-se por vencido e ter que ir pra casa todo final de expediente. Alguns macetes ajudam a economizar no boteco, e podem inclusive abrir portas para conhecer novos estabelecimentos. Veja essas dicas para gastar menos no chope no final do dia.

Foto: Agência RBS / Agência RBS

— Siga as páginas dos bares no Facebook, daqueles que mais gosta e aqueles perto da sua casa. Assim, será um dos primeiros a saber os dias de promoções e receber códigos promocionais, que às vezes são limitados.



— Baixe aplicativos que identificam ofertas em sua proximidade. Muitas vezes esses apps alertam você, em seu celular, para descontos de última hora, que podem ser compartilhados com amigos.



— Dê uma olhada nos sites de cupons, que costumam reunir boa parte das ofertas para happy hour em dias de semana. Há ofertas que podem chegar a 40% nos pratos de petiscos ou nas cervejas.



— Muitos bares oferecem rodada dupla até determinado horário, em geral o período de menor movimento. Tente se organizar com os amigos para frequentar esses locais nos horários mais vantajosos.



— Evite pedir um lanche para cada: vale mais a pena pedir porções maiores, que dão conta da fome de todos por preços mais baixos. A mesma regra vale para bebidas: se todos vão tomar cerveja, peça uma garrafa de 600ml ou 1l, que sai mais barata do que cada um tomar uma long neck.