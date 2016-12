Ano-novo com decoração tropical: receber em casa com verde, a cor da renovação

Decoração

No ano em que o décor natural e a reciclagem dominaram dos grandes eventos às recepções intimistas, celebrar a chegada de um novo ciclo pode ter a mesma dinâmica.

Dentro destas tendências é possível, ainda, fazer uma ligação com a proposta da Pantone para 2017, onde um tom de verde é a aposta – e todo o seu sentido de renovação. As sócias do escritório ArqExpress, a arquiteta Renata Pocztaruk e a jornalista Carolina Ceolin, criaram esta composição unindo todos esses conceitos.

Na praia, no campo ou na cidade, é possível inspirar-se nos itens usados na reportagem e buscar, dentro de casa, novas formas de enxergar seus respectivos usos.

Cores diferentes

O roxo não é uma cor lembrada neste tipo de comemoração. Então, aqui vemos um ponto positivo para a personalização. Usar de tudo um pouco que se tem em casa é uma das regras do momento. O tom fez, também, uma ligação com as plantas da parede viva ao fundo

Outras formas de usar

Nesta mesa, os pacotinhos foram usados como porta-talheres. Mas ficam lindos e despojados com aperitivos como palitinhos de queijo ou frutas secas



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Sem tecidos

As profissionais dispensaram toalhas. Tanto para a base charmosa para a pilha dos pratos quanto para fazer o papel de sousplats, a escolha recaiu para folhas de Monstera deliciosa – usadas também para revestir as velas



Outras formas de usar

As mesmas folhas da composição podem ser aplicadas em jarras e vidros que se tem em casa. Assim como os pratos, que podem substituir esse efeito branco usando diferentes tamanhos e estampas



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Bronze e champanhe

Em 2016, o tom de bronze foi o metalizado mais badalado na moda para casa. Nesta produção, compôs com o verde natural das folhas e o papelão – entre eles o da champanheira despojada ao lado do grande cachepô de macramê



Outras formas de usar

Para quem não abre mão de um visual mais tradicional, o dourado e o prateado são opções. E quem quer usar um "santo de casa" para ter uma champanheira tão original como a da foto, pode usar boias de piscina no entorno de um modelo tradicional ou ainda usar uma piscina redonda de criança, segundo Carolina Ceolin.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

DIY

A sigla de Do It Yourself (faça você mesmo) é uma das apostas de Renata e Carolina. Velas, caixinhas, objetos com tecidos... O que a habilidade dos donos da casa permitir deve integrar a produção.



Mesclas

Aquela hora de baixar todo o acervo da casa dos armários e fazer combinações inusitadas. Não tem mais regra de estilos que devem ser usados de forma totalmente separados. Misturar cores e texturas é tão divertido como receber.



Personalização

Para receber, vale um anel de guardanapo diferente, uma caixinha forrada com um docinho caseiro. O importante é mostrar que o anfitrião quis fazer um agrado bem pessoal ao convidado.



Todos juntos

Mesmo quando a recepção não é na sala de jantar, vale inspirar-se na tendência europeia de mesas comunitárias. Sempre traz à recepção um jeitinho de refeição em família.



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS