Boas ideias: estampas inspiradas na natureza, móveis metálicos e luminária em conta

Decoração

O final de ano no Brasil é sempre acompanhado de temperaturas altas e de períodos de folgas prolongadas. Por isso, é comum preparar mesas que atendam a diferentes horários – do café da manhã até aquele lanche da madrugada.

Entre as linhas da Tok&Stok, a Réveillon é na medida do estilo deste período, com peças leves e coloridas, além das funções múltiplas. Nas composições criadas pela marca como sugestão para receber, está o uso de carrinhos de madeira (também sugeridos para churrasco) e o metálico (que quando usados indoor viram bar).

Estampas

2016 foi um ano marcado pelo décor inspirado na natureza. Nesta linha, além dos pratos, os guardanapos e copos também trazem desenhos



Foto: TokStok / Divulgação

Industrial

Os móveis metálicos que fizeram sucesso na última temporada podem ser compostos com modelos mais rústicos com madeira



Foto: TokStok / Divulgação

Casa prática

Para quem quer servir bebidinhas sem se preocupar se vai quebrar ou não o copo ou a taça, uma dica são as canecas da Tupperware nos tons Gold e Prata. Cada uma tem capacidade para 350ml e ficam charmosas com drinques com frutas. E nessa época de folga prolongada, jogar-se na rede também pode ter um toque de tendência, como este modelo jeans para casal, à venda no site Elo7.



Foto: Tupperware / Divulgação

Foto: Elo7 / Divulgação

Lançamento

Feitas de MDF, estas luminárias da Meu Móvel de Madeira têm 32cm de altura e 29cm de largura e podem ser usadas sobre as mesas de jantar ou ainda nas laterais das camas, acima de criados-mudos e cabeceiras. Outra característica interessante do design das peças é que elas são fáceis de montar e desmontar. Têm formas caprichadas, e o preço é em conta: R$ 89 no site da marca.



Foto: Divulgação / Divulgação

Foto: Meu Móvel de Madeira / Divulgação