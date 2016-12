Cinco escritórios gaúchos vencem prêmios na Inglaterra

Arquitetura

A 25ª edição do The International Property Awards Americas, realizada em Londres, premiou cinco escritórios de arquitetura do Rio Grande do Sul. A seleção conta com uma banca de júri formada por 70 especialistas que avaliam design, qualidade, inovação e compromisso com a sustentabilidade.

A participação e o mérito recebido pelos escritórios do Estado não surpreenderam um dos vencedores, o arquiteto Pedro Gabriel:

– Apesar de praticarmos uma arquitetura de qualidade com os escritórios, não possuíamos, talvez por timidez cultural, o hábito de expor nosso trabalho no Exterior. Vencida essa barreira, observamos que o mercado internacional tem começado a perceber nosso alto patamar.

Um dos destaques também foi o escritório Ideia 1, que conquistou duas categorias: Residencial em Altura, com o empreendimento Esplêndido Residências, e Áreas de Lazer, com o empreendimento Sense C.

Veja os escritórios vencedores.

1. Pedro Gabriel e Bonini



Foto: Reprodução / Divulgação

O Rossi Atlântida, entregue em 2012, foi o ganhador na categoria Habitação Multifamiliar. São 456 apartamentos e 16 casas em área de 61 mil metros quadrados com áreas de lazer



2. Tagir Fattori Arquitetura



Foto: Reprodução / Divulgação

O Épique, em parceria com a Censi Empreendimentos, venceu na categoria Prédios de Uso Misto, mixando mall, corporativo, residencial e lazer na cidade de Caxias do Sul



3. Torres & Bello

Foto: Reprodução / Divulgação

Desenvolvido para a Melnick Even Zuckhan, o ID Residences destaca-se pelo desafio de adaptar-se ao desnível do terreno e proporcionar uma vista privilegiada de todas as unidades residenciais voltadas para o parque interno



4. Ospa

Foto: Reprodução / Divulgação

O edifício Yourban foi o ganhador da categoria Residencial Multifamiliar e tem como destaque a disposição dos vãos das sacadas dos 13 apartamentos distribuídos em oito andares



5. Ideia 1

Foto: Reprodução / Divulgação

O Sense, em Xangri-lá, venceu na categoria Áreas de Lazer, em uma parceria do escritório com a Ughini Empreendimentos. A proposta é ter a máxima integração entre interior e paisagismo